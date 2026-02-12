Бунт нейросети: причиной блокировки Apple ID у россиян стал ИИ

Причиной массовой блокировки Apple ID у россиян стала нейросеть. ИИ должен был отследить, находится ли человек под санкциями США или Евросоюза, но взбунтовался и забанил 40 тыс. аккаунтов граждан РФ, сообщает SHOT .

В Apple решили проанализировать данные российский пользователей и выяснить, кто из них находится под санкциями, а затем заблокировать аккаунт. За помощью в компании обратились к искусственному интеллекту.

При этом четко наладить работу нейросети не получилось. Вместо выполнения конкретной задачи она решила заблокировать подряд аккаунты 40 тыс. россиян, у которых совпадали только фамилия и дата рождения с теми, кто находится под санкциями.

На данный момент граждане России пытаются вернуть свои аккаунты. На разблокировку уходит до 5 часов, все происходит в ручном режиме. Некоторым уже удалось вернуть доступ, но теперь россияне переживают, что компания Apple будет делать с их паспортными данными.

