Apple блокирует аккаунты россиян, чьи имена совпадают с попавшими под санкции

Компания Apple приостанавливает доступ к учетным записям граждан России в тех случаях, когда их персональные данные совпадают с информацией о лицах, внесенных в санкционные списки США, сообщает Mash .

В итоге пользователи теряют возможность совершать покупки в цифровом магазине приложений, автоматически прекращаются подписки на сервисы Apple Music и iCloud+, а в учетной записи появляется запрос на предоставление скан-копии паспорта. Начиная с 6 февраля поступают сообщения о всплывающем окне с требованием «Подтвердите свою личность» и уведомлении о возможном соответствии данным из американского санкционного списка.

В этом списке находится приблизительно 9 тысяч россиян, и если среди них обнаруживается полный тезка, возникает угроза блокировки доступа ко всему приобретенному контенту. Автоматизированная система проводит сравнение по фамилии, имени, отчеству, дате рождения и региону, что в результате приводит к ошибочной блокировке обычных пользователей, обладающих распространенными именами.

Ряд абонентов уже столкнулись с заморозкой аккаунтов с многолетней историей и архивами данных, хранящимися в облачном сервисе iCloud. К 12 февраля количество подобных обращений возросло, при этом официальных разъяснений со стороны корпорации Apple не последовало.

Ранее пользователи продукции Apple сталкивались с другой трудностью: после выхода обновления для iPhone гаджеты стали быстро разряжаться и зависать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.