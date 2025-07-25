Bulgari регистрирует новый логотип в России

Итальянский ювелирный бренд Bulgari подал заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа в России, сообщает «Осторожно, Москва» .

Заявка на регистрацию поступила 11 июля этого года. В документе сказано, что товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 9, 14, 16, 18, 25 и 35.

Согласно этой маркировке, Bulgari можно будет производить и выпускать в продажу духи, туалетную воду, мыло, зубную пасту, браслеты, серьги и т. д.

Штаб-квартира Bulgari находится в Риме. Данный люксовый бренд специализируется на производстве ювелирных украшений.

Ранее компания Kia зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки на электромобили KIA EV7 и KIA EV9. В перечень также включены запчасти и комплектующие.