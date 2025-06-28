Kia готовится к возвращению в Россию

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Компания Kia предпринимает шаги для возможного возврата. Как выяснило РИА Новости , южнокорейский автоконцерн в июне 2025 года успешно зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки на электромобили KIA EV7 и KIA EV9.

Заявки были поданы еще в сентябре 2024 года, официальным правообладателем указана головная компания «Kia Corporation».

Товарные знаки охватывают широкий спектр транспортных средств — от легковых электромобилей до автобусов и грузовиков. В перечень также включены запчасти и комплектующие.

По данным южнокорейского агентства Рёнхап, Kia включила Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года. Компания прогнозирует реализацию 50 тысяч автомобилей на российском рынке к 2030 году в рамках общего плана по продаже 4,19 млн единиц техники глобально.

Особый интерес вызывает модель KIA EV9 — полноразмерный электрический SUV, который может заинтересовать российских потребителей.

Однако механизм будущих поставок (официальный возврат или схемы параллельного импорта) пока остается неясным. В условиях санкционного давления Kia, вероятно, выберет осторожную стратегию постепенного возврата на российский рынок.