Буквы ZVO вернули к зданию посольства США в Москве
К зданию посольства США в Москве вернули буквы ZVO и инсталляцию «Мы вместе» с российским флагом. Необходимые работы по очистке и замене лампочек закончили, сообщает РИА Новости.
Демонтаж патриотических стендов начали 18 марта. Некоторые из рабочих сообщили, что фигуры убирают для того, чтобы помыть, так как они успели загрязниться. По их словам, аналогичную процедуру проводили и в прошлом году.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в инсталляции с буквами ZVО у посольства США меняют лампочки для лучшего освещения. По ее словам, стенд будет лучше видно.
Среди ночи появилась информация, что буквы ZVO уже возвращают на место. Работы провели оперативно.