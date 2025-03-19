Буквы ZVO вернули к зданию посольства США в Москве

К зданию посольства США в Москве вернули буквы ZVO и инсталляцию «Мы вместе» с российским флагом. Необходимые работы по очистке и замене лампочек закончили, сообщает РИА Новости .

Демонтаж патриотических стендов начали 18 марта. Некоторые из рабочих сообщили, что фигуры убирают для того, чтобы помыть, так как они успели загрязниться. По их словам, аналогичную процедуру проводили и в прошлом году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в инсталляции с буквами ZVО у посольства США меняют лампочки для лучшего освещения. По ее словам, стенд будет лучше видно.

Среди ночи появилась информация, что буквы ZVO уже возвращают на место. Работы провели оперативно.