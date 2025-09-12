Будущее российского ИТ-рынка обсудят в Нижнем Новгороде

22 сентября в Нижнем Новгороде пройдет конференция «Импульс Т1», открывающая цикл ежегодных отраслевых мероприятий от ИТ-холдинга Т1 — одного из крупнейших участников технологического рынка страны. Основными темами станут развитие национальной инженерной школы, вклад регионов в укрепление кадрового потенциала и новые области внедрения цифровых продуктов. Участниками выступят представители ведущих вузов (НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, Университет «Неймарк») и бизнеса (T1, YADRO и другие), сообщает пресс-служба T1.

По информации ассоциации РУССОФТ, Нижегородская область на протяжении нескольких лет стабильно входит в тройку лидеров по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения, занимая место после Москвы и Санкт-Петербурга. На долю региона приходится примерно 5–6% общего оборота всех российских софтверных компаний. «Импульс Т1» во второй раз пройдет в этом городе — лидере цифровой трансформации — и снова соберет на своей площадке представителей ведущих учебных заведений, ИТ-компаний и начинающих специалистов. Для студентов в рамках конференции организован хакатон: они смогут применить свои навыки в решении реальных бизнес-задач и получить оценку экспертов.

«Национальная инженерная школа не формируется в одной точке и по единому шаблону, а складывается из множества уникальных локальных центров. В регионах создаются особые технологические среды, где наука, практика и вызовы местной экономики дают ощутимый импульс к инновациям. Наша задача сегодня — не просто увидеть их, а поддержать и усилить, превратив локальные компетенции в единый двигатель цифровой трансформации страны», — отметил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

Программа мероприятия включает актуальные темы и интерактивные форматы: дискуссии о ключевых отраслевых трендах, практические кейсы из медицины, образования и промышленности, экспертные выступления, воркшопы и лекции. Среди спикеров:

Владимир Клиньшов, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, представит доклад о разработке интеллектуального помощника для спинальных хирургов;

Антон Красильников, директор по развитию новых направлений и инноваций Т1, расскажет об итогах акселератора для развития предпринимательского мышления «Т1 Основатель» и успехах его выпускников;

Михаил Гавриков, директор по цифровой трансформации Т1, обсудит с аудиторией подходы к управлению ИТ в промышленности;

Илья Червоннов, руководитель отдела разработки YADRO, выступит с лекцией об управлении временем, а Григорий Хромов, креативный директор агентства Brand Hub и программный директор Школы дизайна НИУ ВШЭ, — о брендинге в ИТ;

Сусанна Гордлеева, руководитель центра нейроморфных вычислений Университета «Неймарк», поделится результатами исследований в области новых ML-технологий, основанных на принципах работы живых нейронных сетей мозга.

«Мы рады участвовать в организации этой конференции, мы разделяем ее миссию — развивать профессиональные площадки для диалога между ведущими экспертами отрасли и талантливой молодежью. Подобные инициативы формируют новое поколение специалистов, уже с первых курсов понимающих задачи будущих работодателей, и обеспечивают опережающую подготовку кадров для ключевых отраслей экономики», — подчеркнула директор Университета «НЕЙМАРК» Гульнара Биккулова.

Также на мероприятии планируются дебаты, лекции о будущем ИТ-профессий, лидерстве и психологии командной работы.

С момента старта конференция «Импульс Т1» стала масштабной площадкой, объединяющей лидеров науки, образования, бизнеса и государства. В 2025 году мероприятия пройдут в пяти городах: после Нижнего Новгорода эстафету примут Екатеринбург, Минск, Новосибирск и Москва.