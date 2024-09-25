Будущее профессии инженера обсудили на технологической конференции в Ижевске

В Ижевске прошла технологическая конференция «Импульс Т1». В рамках мероприятия обсудили «окна возможностей» для изобретателей в будущем, факторы, стимулирующие рост числа изобретений, как преодолеть дефицит кадров, как меняются инженерные практики в разных отраслях. Участниками обсуждения стали представители правительства Удмуртской Республики, компаний региона, фондов развития и ведущих вузов, сообщила пресс-служба организатора конференции, холдинга Т1.

Конференция прошла с 22 по 23 сентября. В рамках деловой программы отдельное внимание уделили пленарной дискуссии «Изобретатель сегодня: вызовы времени и окна возможностей».

В России ввиду востребованности инновационных разработок и активного импортозамещения формируется острая нехватка инженеров. При этом требования к ИТ-специалистам и их компетенциям повышаются из-за стремительного развития технологий.

Как отметил директор по развитию новых направлений и инноваций холдинга Т1 Антон Красильников, для новых производств требуются новые кадры.

«Современные инженеры должны не только обладать техническими навыками, но и быть инноваторами, находить креативные решения и применять нестандартные подходы. Умение работать в команде и желание постоянно учиться и развиваться становятся неотъемлемыми компетенциями успешных ИТ-специалистов сегодня», — сказал Красильников.

По словам заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Тимура Меджитова, престижность профессии, а равно и ее привлекательность для молодых поколений нужно повышать для борьбы с дефицитом инженеров. Поддержка государства требуется как новым талантам, так и уже опытным профессионалам. Нужно создать условия, способные дать импульс разработке инновационных идей. С этой целью правительство региона реализует программы, которые направлены на развитие изобретательства.

«В рамках проекта „ИТ-вектор образования“ мы оказываем поддержку талантам уже со школьной скамьи — на сегодня это 50 школ, 211 классов и 4326 учеников. На разных уровнях реализуются государственные программы грантов — например, конкурсы „Студенческий стартап“ и „Умник“. За 2023 год молодежью было привлечено 32 млн рублей по 39 проектам, а всего на инновации и изобретательство — 367 млн рублей», — подчеркнул Маджитов.

Он уточнил, что также вместе с представителями бизнеса и вузов правительство республики оценивает идеи участников и оказывает поддержку в реализации самых лучших их проектов.

Проректор по научной и инновационной деятельности ИжГТУ им. М. Т. Калашникова Андрей Копысов подчеркнул имеющиеся в вузе возможности для инноваций и изобретательства.

«В рамках федерального проекта „Платформа университетского технологического предпринимательства“ мы разрабатываем тренинги и инициативы для раскрытия потенциала молодых новаторов. В этом году для студентов вуза стартовала новая акселерационная программа: тренеры и эксперты помогают студентам сформулировать идею, поставить правильные цели, найти команду и приступить к реализации своей мечты», — рассказал Копысов.

Он добавил, что благодаря этому у будущих предпринимателей появляется возможность презентовать собственные проекты для потенциальных инвесторов и получать меры поддержки для их реализации.

В своем выступлении исполнительный директор технопарка «Нобель» Александр Кондратьев указал на важность интеграции научных организаций и образовательных учреждений с целью стимулирования изобретательства.

«Вузы сегодня должны переформатироваться и стать не просто учебными заведениями, а корпорациями с научными лабораториями, инновационными предприятиями, коммерциализацией изобретений. Мы эту трансформацию проводим: через обучения, акселераторы, трансфер технологий. Изобретатель — тот, кто умеет реализовать свои идеи, адаптируя их под реальные запросы рынка», — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что задача технопарка — помогать в получении всей необходимой поддержки для разработки и внедрения решений высоких технологий инновационным предприятиям, стартапам, молодым ученым и новаторам.

По словам генерального директора компании «Грин-Тех» Ивана Мочалова, взаимодействие стартапов и бизнеса необходимо начинать на стадии разработки идеи.

«Крупным компаниям нужны готовые решения, которые приносят прибыль в текущем моменте. Поэтому, прежде чем новая разработка будет внедрена, требуется до трех лет на ее развитие и монетизацию. В этот период стартапам нужно активно участвовать в коммуникации с потенциальными заказчиками. Это позволит обеспечить не только техническую готовность проекта, но и концептуальную — проверить актуальность идеи», — считает Мочалов.

Он рекомендовал стартапам на стадии реализации обращаться к различным инструментам финансирования, включая меры поддержки.

На необходимость сотрудничества стартапов, образовательных учреждений и бизнеса также указал директор по ИТ холдинга UDS-Group Андрей Прокошев.

«Я убежден, что инженер и предприниматель — это близкие понятия. Объединение этих навыков позволяет создавать совершенно новые решения и кратно увеличивать скорость и результат их внедрений. В нашей компании большинство инженеров постоянно работают над улучшением процессов предприятий, но есть группа сотрудников, которые сфокусированы именно на создании и внедрении инноваций. Они разрабатывают идеи, формулируют гипотезы и предлагают их бизнесу. А экономисты, в свою очередь, считают эффективность и формируют план по внедрению проекта», — сказал Прокошев.

Опытом развития и внедрения инноваций поделился директор по развитию Directum Артем Пермяков. По словам спикера, на протяжении последних 7 лет в организации выстраивали комплексную систему, позволяющую выводить на рынок новые продукты.

«Сейчас в компании внедрены несколько стадий оценки идей. Первая позволяет проанализировать актуальность предложения для рынка и выбрать финансовую модель. Если продукт является технически сложным, то мы запускаем прототипирование. В случае успешного завершения этих стадий мы формируем команду и работаем над выводом продукта на рынок. Такой подход позволяет превратить хаотичные предложения в акселератор инноваций», — пояснил Прокошев.

Конференция «Импульс Т1» проходит каждый год в наиболее крупных центрах ИТ-индустрии в России. Последнюю серию мероприятий провели в Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске, Екатеринбурге, Томске и в Новосибирске, а завершилась серия масштабным форумом в Москве. На конференциях побывали свыше 10 тыс. человек. Онлайн-трансляции посмотрели порядка 1 млн участников. В текущем году «Импульс Т1» проводят в 5 городах России и впервые — в Беларуси. После Ижевска мероприятие проведут в Нижнем Новгороде.