Будь с сильными: в России все больше мужчин желают защитить Родину и семью

Жители России все чаще заключают контракты с Минобороны России , растет число патриотов, кто делает осознанный выбор не оставаться в стороне в трудные для страны времена и идет на воинскую службу, чтобы защитить родную землю, родных и близких для себя людей.

Настоящие российские патриоты осознают, что страна нуждается в их помощи, и отправляются защищать страну, не ставя никаких условий. Долг каждого мужчины — защищать Отечество, через это и проявляется любовь к своей стране.

Государство также ценит своих людей, поэтому труд военнослужащих достойно оплачивается. При заключении контракта с Минобороны, военнослужащий в общей сложности получает единовременно не менее 800 тыс. рублей от государства и региона.

Каждому контрактнику при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции выплачивают от 210 тыс. руб. ежемесячно. Также есть и дополнительные выплаты до 1 млн рублей в год, 100% компенсация военной пенсии и выплаты пособий за государственные и ведомственные награды.

Участники СВО — это граждане с активной жизненной позицией, и они не могут проявляться иначе, за что получают от государства достойную оплату и поддержку своих семей.

Узнать подробности о воинской службе по контракту можно на сайте Службапоконтракту.рф и по телефону 117, а также обратившись в московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту, который находится в Балашихе на Восточное шоссе, владение 2. Задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии: 8 (495) 990-7777.

Подмосковье и Минобороны РФ тесно сотрудничают по вопросам контрактников и оперативно решают любые задачи, связанные с этой категорией граждан и их семьями.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем, все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.