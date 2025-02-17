Брынцалов: среднее потребление алкоголя в МО выше, чем в других частях России

Среднее потребление алкоголя в Московской области выше, чем в среднем по субъектам Российской Федерации. Это подтверждает статистика, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Московская область не занимает высокие позиции в рейтинге „Трезвая Россия“. По данным Роспотребнадзора, уровень алкогольных отравлений и смертности от них также значительно превышает средние показатели по стране», — сказал Брынцалов на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он добавил, что МВД фиксирует рост правонарушений, связанных с употреблением алкоголя: нарушения тишины и покоя граждан, преступления, совершаемые в барах и кафе, работающих под видом заведений общепита. В число зарегистрированных преступлений входят телесные повреждения, административные нарушения, а также правонарушения, связанные с употреблением алкоголя несовершеннолетними.

«Вся эта информация легла в основу обсуждения закона. В слушаниях приняли участие представители крупных товарных сетей, ведущих алкогольных ритейлеров, работающих в Московской области. В ходе обсуждений был признан тот факт, что бесконтрольная доступность алкоголя и возможность его приобретения в любое время не приводят ни к чему хорошему. Было отмечено, что для урегулирования ситуации требуется баланс между интересами жителей и возможностью легального потребления спиртного», — рассказал председатель.

Брынцалов пояснил, что принятый закон направлен на ограничение работы алкомаркетов, расположенных во дворах, а также точек, продающих алкоголь под видом заведений общественного питания. Кроме того, устанавливается запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00 во всех объектах, кроме ресторанов.

«Ранее выданные лицензии не подлежат отмене, однако их владельцам предстоит пересмотреть условия работы в соответствии с новым законодательством. Вопрос исполнения закона будет находиться в ведении профильных министерств и ведомств», — заключил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал пояснение решению ограничить продажу спиртных напитков в торговых точках, расположенных в жилых домах.

«Год назад, когда мы разбирались с проблемой в Климовске, много раз находились во дворах, слышали от жителей жалобы на алкомаркеты, ночные заведения общепита. Это касается не только Климовска. Если зайти во двор во многих наших городах, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И это находится по пути следования детей в школы и детские сады», — сказал глава региона.