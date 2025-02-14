Первички «Единой России» — ключевое звено в подготовке к 80-летию Победы. Соответствующее заявление секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы ИгорьБрынцалов сделал в ходе второго расширенного заседания регионального Совета первичных отделений партии. Оно прошло 14 февраля на площадке регионального исполкома партии

Он отметил, что совет первичных отделений — это сравнительно новая структура, которая на данный момент насчитывает порядка 4 тысяч первичек в Подмосковье.

«Сегодня мы проводим уже второе заседание Совета первичных организаций, и нам важно обсудить подготовку к значимой дате для нашей страны. Этот год особенный — мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025-й год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Мы наблюдаем заметную консолидацию общества: более 80% граждан поддерживают нашего лидера и одобряют его действия. Почти столько же жителей нашей страны считают себя патриотами и гордятся достижениями своей Родины», — сказал Игорь Брынцалов.

По его словам, «главная роль в организации и проведении мероприятий в рамках 80-летия Победы принадлежит первичным отделениям партии».

«„Единая Россия“ запланировала целый ряд мероприятий. Также мы готовы к поддержке инициатив с мест. Владимир Владимирович на протяжении многих лет подчеркивал важность формирования традиционных ценностей, выделяя патриотизм, духовность и семью как главные основы нашего общества, на которых держится страна и должно воспитываться новое поколение», — добавил Игорь Брынцалов.

Среди крупных мероприятий, секретарь регионального отделения выделил Международную акцию «Диктант Победы».

«Кроме этого, партия на местах проводит мониторинг памятников, мемориалов и воинских захоронений. Прошу наши первичные отделения включиться в этот процесс. Мы обязаны сделать все, чтобы празднование 80-летия Великой Победы прошло на достойном уровне», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.