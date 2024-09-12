Брынцалов: Мособлдума рассмотрит вопрос о штрафах за нерегистрацию питомцев

«В Подмосковье мы периодически слышим о тех или иных инцидентах, связанных с нападением собак. Некоторые ситуации осложняются тем, что напавшая собака была на самовыгуле, а ее хозяин пытается всячески избежать ответственности», — добавил Брынцалов.

Он напомнил, что на законодательном уровне депутатами были приняты меры. С 1 сентября 2023 года в регионе действует закон об обязательной регистрации собак. Других животных можно регистрировать по желанию. Благодаря регистрации можно быстро найти и питомца, и его владельца.

«Мы пока не стали вводить штрафы за отсутствие регистрации. Вначале мы хотели посмотреть, как закон будет работать на практике. Радует, что есть владельцы, которые подошли к вопросу ответственно и в срок зарегистрировали своих собак. Но, к сожалению, есть и те, кто не хочет регистрировать питомцев и, например, выпускает их на самовыгул или выгуливает без намордника и поводка», — добавил собеседник.

По его словам, поэтому в осенней сессии Мособлдума планирует вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность законодательного введения штрафов за отсутствие регистрации животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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