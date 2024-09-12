Брынцалов: более 12 тонн гумпомощи собрали депутаты для жителей Курской области

Депутаты Мособлдумы навещают и оказывают адресную помощь тем, кто на сегодняшний день проживает в подмосковных пунктах временного размещения, сообщил в интервью РИАМО спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Мы собирали и продолжим собирать гумпомощь для жителей Курской области и для тех, кто сейчас проживает в ПВР», — отметил председатель Мособлдумы.

Всего депутаты собрали более 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области.

По его словам, еще в августе прошел масштабный форум региональных брендов «100% креатив», участники которого собрали свыше 600 тыс. рублей и порядка 3 тонн гумгруза в рамках акции «Доброе дело».

Брынцалов добавил, что собираются и вещи для фронта и жителей приграничных регионов РФ. Многие из парламентариев лично отвозят гумгрузы в приграничные территории и в зону СВО. Было собрано свыше 30 тонн гумпомощи.

Ранее в Подмосковье из Курской области приехали более 900 человек. Из них 681 — дети.

«Жители из Курской области смогут находиться в Подмосковье сколько потребуется. Если понадобится, обеспечим для детей обучение как в школах, так и в пунктах временного размещения», — сказал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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