Брынцалов: бойцам СВО в Подмосковье оказывают всю необходимую поддержку

Храбрые воины сражаются в зоне СВО за будущее страны и своих семей. Власти Подмосковья оказывают всю необходимую поддержку участникам спецоперации, рассказал РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что после лечения раненым бойцам нужна качественная реабилитация, поэтому в Подмосковье уделили особое внимание этому вопросу. В прошлом году был принят закон о предоставлении бесплатной реабилитации бойцам в центре «Ясенки», где собрано современное оборудование и работают уникальные программы. В конце года появится бассейн.

«А в этом году мы приняли закон, согласно которому бесплатные путевки в центр стали доступны не только участникам СВО, но и одному из членов их семьи. Таким образом, в период реабилитации наших героев будут поддерживать близкие люди», — добавил Брынцалов.

На базе центра «Ясенки» работает и сервис «Помощь рядом». Он помогает найти информацию о документах, ознакомиться с программами реабилитации и выбрать дату заезда.

Власти занялись и вопросом трудоустройства бойцов, которые вернулись из зоны СВО. В законодательство ввели квоты для приема на работу ветеранов боевых действий.

Также был принят закон о расширении перечня получателей льготы в рамках соцгазификации — для участников спецоперации предусмотрели дополнительные льготы. Меру поддержки могут получить и инвалиды I группы и лица, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Подать заявку можно на региональном портале Госуслуг.

Полное интервью с председателем Мособлдумы читайте на сайте РИАМО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.