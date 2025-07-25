Бросившая ребенка в аэропорту Антальи девушка вернулась в Россию

Россиянка Екатерина Б., родившая в аэропорту Антальи и бросившая там ребенка, вернулась в Россию. Она хочет воспитывать дочь сама, сообщает MSK1.RU .

Подруга семьи Татьяна сообщила, что видела девушку, когда та гуляла с собакой по городу. По словам женщины, Екатерина прилетела в Россию еще до того, как журналисты узнали о ее освобождении.

Сейчас малышка, оставленная россиянкой в туалете турецкого аэропорта, живет в приемной семье. Татьяна утверждает, что родители Екатерины собирают документы, чтобы вернуть свою внучку в семью. Они хотят судиться за опеку.

Юрист Сергей Башкевич прокомментировал данную ситуацию. По его словам, главная проблема заключается в том, что события развивались в Турции. Турецкий суд приговорил Екатерину к сроку в колонии, но спустя 9 месяцев она вышла оттуда. В России же в отношении девушки уголовное дело не было возбуждено, потому процесс лишения ее родительских прав может быть осложнен.

Ранее стало известно, что Екатерина хочет вернуть дочь из приемной семьи. Приемные родители в ответ заявили, что будут бороться за малышку.

Опека Подмосковья представит интересы ребенка в суде. Она подала иск о лишении 19-летней Екатерины родительских прав.