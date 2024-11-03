Брошенного в туалете аэропорта ребенка решили не везти в Россию из Турции

Младенец, которого 18-летняя россиянка бросила в аэропорту Антальи, на время расследования будет находиться в соцслужбе Турции. В РФ малышку решили не перевозить, сообщает SHOT .

Турецкий адвокат Айшегюль Полат рассказала, недавно навещала девочку. Девочка полностью здорова, о ребенке хорошо заботятся. По ее словам, она растет красавицей.

Матери видеться с дочкой запрещено. Пока студентка будет находиться под арестом, к малышке ее не подпустят.

Ближайшее заседание по уголовному делу об оставлении ребенка в опасности пройдет в декабре. Защита бросившей новорожденную матери настаивает, что у нее была скрытая беременность, студентка и не поняла, что бросила ребенка в унитазе. Адвокаты планируют добиться свободы для подзащитной, так как она одумалась и мечтает забрать дочку, а также придумала малышке имя — Николь.

В октябре в унитазе одного из туалетов аэропорта Антальи уборщицы нашли младенца. По камерам полиция отследила предполагаемую мать и увидела, что она планировала улететь в Москву. Но ее задержали с двумя спутниками. Сама студентка уверяла, что не знала о беременности.