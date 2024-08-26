Бронштейн: на этой неделе программа Съезда учителей Подмосковья продолжится

На этой неделе программа Съезда учителей Подмосковья продолжится, она обширная и направлена на погружение преподавателей в профессиональную среду, сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

По его информации, педагоги будут встречаться в Гимназии им. Примакова, в Технолицее им. Долгих, в Физматлицее им. Капицы.

«Подготовлена программа погружения учителей в рабочую профессиональную среду», — сказал Бронштейн на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что на съезде учителей «все настроены на рабочий лад».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.