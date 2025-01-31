Брянский депутат предложил отправлять «любителей крепкого словца» на Соловки

Депутат Брянской облдумы, лидер общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил отправлять матерящихся граждан на исправительные работы в храмы и монастыри, например, на Соловки, сообщает NEWS.ru .

Парламентарий считает исправительные работы более действенным методом воспитания, чем штрафы. Прмимо денежного взыскания, он выступил за назначение обязательных общественных работ провинившимся в нецензурной брани.

По мнению народного ибранника, любителей крепкого словца следует отправлять на исправление именно в святые места, монастыри и храмы, где требуется помощь, в том числе в Соловецкий монастырь.

«Пусть трудятся на благо общества, а еще лучше — в храмах и монастырях, где не только работают, но и морально обретают иной стержень», — заявил Иванов.

В январе в Москве арестовали британского туриста, который нецензурно выражался.