Суд в Москве арестовал за мат британского туриста

Британец получил в Москве пять суток за мат на улице

Британец по фамилии Джонсон получил в Москве пять суток административного ареста за мат на улице, сообщает РИА Новости .

Как указано в судебном протоколе, мужчина «выражался нецензурной бранью, на замечания граждан не реагировал, продолжая демонстративно нарушать общественный порядок и выражаться нецензурной бранью».

В суде защита британца утверждала, что он не знает русский язык, а значит не мог преступить закон. По словам адвоката, подсудимый просто гулял по российской столице со своей невестой.

Суд не поверил доводам и назначил Джонсону наказание в виде 5 суток административного ареста.