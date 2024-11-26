Британского дипломата в Москве лишили аккредитации за ложные данные при въезде

Второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации. Причиной стало указание ложных данных при въезде в Россию, сообщает ТАСС .

Дипломат из Великобритании в августе сменил одного из шестерых высланных из страны британских разведчиков. Также, по информации Центра общественных связей ФСБ России, Прайор осуществлял разведывательно-подрывные работы, которые угрожали безопасности РФ.

«Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — добавили в ФСБ.

Таким образом было выявлено незаявленное присутствие в Великобритании под прикрытием посольства в Москве. В ФСБ заявили, что и далее будут проводить работы по противодействию деятельности, угрожающей России.

Ранее директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что располагает информацией, которая доказывает причастность профессиональных англосаксонских диверсантов к теракту на «Северных потоках».