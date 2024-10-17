Британский строитель-пенсионер нашел в поле редкую монету стоимостью 760 тыс руб

В Великобритании строитель на пенсии обнаружил в поле древнюю монету стоимостью 6 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно 760 тыс. руб., сообщает Lenta.ru .

59-летнему Полу Кейпвеллу пришлось уйти на пенсию из-за больного сердца. Он нашел себе хобби и стал кладоискателем. Редчайшую римскую монету из серебра мужчина нашел в поле в 2022 году, когда прочесывал местность с металлоискателем.

Кейпвелл не знал, что находка представляет ценность. Правда вскрылась после того, как мужчина показал ее фотографию специалисту. Тот узнал в находке монету римского императора Траяна, отчеканенную в 107-м году нашей эры.

Монета считается крайне редкой. Ее выставят на аукцион до конца октября.

Ранее кольцо с красным камнем возрастом около 1 тыс. лет обнаружили в Шотландии. Такие драгоценности обычно находятся в кладах, закопанных для сохранности.