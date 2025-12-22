Британские ученые раскрыли, как вычислить психопата среди коллег

Психологи из британского Ливерпуля выяснили, что матерящиеся в рабочих чатах, личных сообщениях или на живых встречах, — психопаты. Также это касается и тех, кто грубо рассказывает о том, что ему что-то не нравится, сообщает Mash .

Маты и токсичные заявления британские ученые считают ненормальным явлением.

Есть и иной шаблон «психопатии». По мнению ливерпульских психологов, на эту проблему указывает отсутствие в речи слов, которые связаны с социальными отношениями, например, «мы».

Ранее в пресс-службе Минздрава Подмосковья рассказали, что, по мнению психологов, отношение ребенка к собственному здоровью формируется с раннего возраста. На него влияет пример, подаваемый родителем.

