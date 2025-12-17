Психологи НИКИ детства рассказали, как привычки родителей влияют на здоровье ребенка

С 15 по 21 декабря в России проводится ежегодная неделя ответственного отношения к здоровью. Психологи подчеркивают: отношение ребенка к своему здоровью формируется с раннего возраста и во многом зависит от примера, который подают взрослые. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ребенок учится заботе о себе, глядя на родителей. Если взрослые регулярно проходят профилактические осмотры, ведут активный образ жизни и заботятся о психоэмоциональном равновесии, эти установки естественным образом передаются детям», — отмечает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Наблюдая за повседневными привычками родителей — от режима сна и питания до отношения к физической активности и стрессу — дети усваивают модели поведения, определяющие их будущее здоровье.

Базовые жизненные привычки закладываются с младшего дошкольном возраста и до 7 лет. Именно в этот период ребенок особенно восприимчив к подражанию. Однако активное влияние на стиль жизни продолжается и в подростковом возрасте, когда важную роль играют не только пример взрослых, но и поддержка, доверительный диалог и традиции в семье.

«Родительские привычки становятся внутренним компасом ребенка. Воспитание здорового образа жизни начинается с личного примера», — добавляет психолог Марина Андриенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.