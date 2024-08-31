Британка с самым высоким IQ объяснила, почему ушла из Оксфорда в проститутки

Британка с самым высоким IQ в стране ушла из Оксфорда в стриптизерши

Жительница Британии Мелисса Тодд была самой умной девочкой королевства и поступила Оксфорд, однако затем она бросила учебу и ушла в стриптиз, став проституткой, сообщает kp.ru .

Сейчас Мелиссе 47 лет. В одном из интервью дама рассказала, что родилась в простой рабочей семье. Родители все время заставляли ее учиться. Мелиссе удалось пройти тест на интеллект и стать членом Общества «Менса», в котором состоят лишь 150 тыс. человек со всего мира.

Мелисса прошла тест с результатом, который превзошел 98% других претендентов. Британские газеты писали, что IQ школьницы составил 178 баллов, что выше показателя Альберта Эйнштейна, хотя данный тест он не проходил.

Затем Мелисса с блеском сдала вступительные экзамены в Оксфорд и мечтала стать экономистом, но внезапно у студентки наступил глубокий кризис.

«Позволить такой девушке, как я, поступить в Оксфорд, было все равно, что отправить свинью на конкурс „Мисс мира“ — будь то добрый жест или шутка, для свиньи это ничем хорошим не кончится», — рассказала Мелисса.

Женщина отметила, что для споров с красноречивыми профессорами ей не хватало лоска и уверенности, которые приходят с воспитанием. После первого курса пришлось взять академический отпуск на год.

Родители не смогли содержать оставшуюся без стипендии дочку, поэтому Мелисса устроилась на работу стриптизершей с оплатой до 600 фунтов стерлингов за ночь.

Карьера британки пошла в гору, поэтому она начала сниматься в фильмах для взрослых, заниматься проституцией и все это совмещать с журналистикой. Мелисса выпустила 4 книги.

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