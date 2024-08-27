Британец с самым большим в мире пенисом рассказал о странных просьбах

Житель Великобритании Мэтт Барр является обладателем самого большого пениса в мире. Мужчина рассказал о странных просьбах, которые поступают ему после приобретенной известности, сообщает Mk.ru .

Как пишет британское издание LADbible, 4 месяца назад Мэтт стал гостем телепрограммы This Morning, где рассказал, что у него самый большой половой орган в Великобритании. Размер пениса мужчины составляет 36 см — это самый большой медицински подтвержденный член в мире.

В статье отметили, что в одном из интервью Барр рассказал о своем заболевании и популярности, которую получил после выступления на телевидении. По словам британца, в личные сообщения стало приходить большое количество странных запросов.

Так, мужчину просили прийти голым в гости к людям и спрятаться в доме. Еще некоторые пользователи Сети просили британца записать видео или делать интимные вещи на камеру. На все просьбы он ответил отказом.

Из материала следует, что в своей будущей книге Барр пытается распространить информацию о своем состоянии и о том, как оно может повлиять на физическое и психическое здоровье.

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