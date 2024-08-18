В США нашли обладательницу самого широкого языка в мире

Размер языка Бриттани Лакайо составляет 7,9 сантиметра в самой широкой части. При этом орган американки на 2,5 сантиметра больше в ширину, чем в длину. Предыдущий рекорд в 7,33 сантиметра продержался 10 лет и принадлежал жительнице США Эмили Шленкер.

По словам Бриттани, в семье всегда любили пошутить над размером ее языка, однако она никогда не интересовалась его точными размерами. Однажды подруга прислала видео с прошлой рекордсменкой, после чего было принято решение измерить его.

Действующим рекордсменом среди мужчин является американец Брайан Томпсон. Ширина языка мужчины составляет 8,88 сантиметров.