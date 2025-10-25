Бренд нижнего белья от блогерши Лерчек оказался убыточным и разорился

Речь идет о компании «Леани». Название составлено из имен самой блогерши и ее родственницы (Лера и Аня). Фирма терпит крах уже давно: с апреля 2023 года по ноябрь 2024-го она не оплачивала счета за электричество. В итоге накопился долг в размере 98 тыс. рублей. Также бренд задолжал за аренду около 412 тыс. рублей.

Появившиеся долги будут взыскивать через суд. На данный момент счета компании заблокированы. Предприниматели не подают декларации в ФНС.

Сама компания была открыта в 2021 году. За время работы ей ни разу не удалось получить чистую прибыль.

В отношении Лерчек возбуждено уголовное дело о незаконных валютных операциях на 250 млн рублей с использованием поддельных документов. Суд суд наложил арест на имущество блогерши. Сама она вместе с мужем находится под домашним арестом.

