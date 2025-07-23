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Брат Сырского пожаловался, что его родителей «облили грязью» из-за лечения в РФ

Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег сказал, что его родителей «облили грязью» из-за лечения отца в Московской области за счет сына-военнослужащего на Украине. Затем мужчина отказался от комментариев, сообщает РИА Новости .

Александр Сырский родился во Владимирской области. Затем там жили его близкие, среди которых и брат Олег.

Мужчина сказал, что не хочет разговаривать с корреспондентами. Он не дает интервью, поскольку его родителей «облили грязью».

Ранее главком ВСУ Сырский перевел 1 млн рублей за лечение отца в Московском регионе. У 87-летнего мужчины болезнь головного мозга.