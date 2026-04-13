Брат Артема Чекалина расплакался после вынесения блогеру приговора

Брат Артема Чекалина Аркадий не смог сдержать слез, выйдя из зала суда, где в понедельник был вынесен приговор блогеру, сообщает «СтарХит» .

В Сети появились кадры, как Аркадий выходит из здания суда и садится в машину. На его лице блестят слезы.

Адвокаты передали Аркадию личные вещи Артема. Также защита блогера собирается обжаловать приговор.

13 апреля суд приговорил Артема Чекалина к 7 годам колонии и многомиллионному штрафу. Мужчина вместе с экс-женой Валерией и их партнером Романом Вишняком вывели более 251,6 млн рублей на счета фирмы в Объединенных Арабских Эмиратах, использовав поддельные документы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.