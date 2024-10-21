Божьи коровки устроили нашествие на московские многоэтажки

сегодня в 19:42

Некоторые москвичи начали замечать на окнах своих квартир нашествие божьих коровок. Таким образом насекомые могут пытаться укрыться перед началом заморозков, сообщает «Это Москва» .

Кадры прилета божьих коровок также появились в Сети.

«Столько даже летом не всегда увидишь», — говорится в публикации.

С началом холодов насекомые начинают искать укрытия, причем в дикой природе могут использовать для этого дупла и щели в гнилой древесине. Вероятно, божьи коровки пытаются целыми группами заползти в щели между рамами, чтобы укрыться и пережать зиму.

Между тем москвичи пожаловались, что подъезд на улице Обручева «захватили» тараканы.