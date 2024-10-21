Божьи коровки устроили нашествие на московские многоэтажки
Москвичи рассказали о нашествии божьих коровок
Некоторые москвичи начали замечать на окнах своих квартир нашествие божьих коровок. Таким образом насекомые могут пытаться укрыться перед началом заморозков, сообщает «Это Москва».
Кадры прилета божьих коровок также появились в Сети.
«Столько даже летом не всегда увидишь», — говорится в публикации.
С началом холодов насекомые начинают искать укрытия, причем в дикой природе могут использовать для этого дупла и щели в гнилой древесине. Вероятно, божьи коровки пытаются целыми группами заползти в щели между рамами, чтобы укрыться и пережать зиму.
Между тем москвичи пожаловались, что подъезд на улице Обручева «захватили» тараканы.