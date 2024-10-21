«Фильм ужасов»: тараканы «оккупировали» московский подъезд

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Москвичи пожаловались на нашествие тараканов в подъезде на улице Обручева

Жители Москвы пожаловались на нашествие тараканов в своем подъезде. Москвичи также опубликовали кадры с похождениями насекомых в Сети, сообщает «Москва 125» .

«Захваченный» тараканами подъезд находится на улице Обручева. По словам жильцов, ранее они уже оставляли заявки на обработку территории от насекомых.

«„Фильм ужасов“, — так соседи называют свой подъезд на Обручева», — говорится в посте.

Жильцы попросили управляющую компанию помочь с борьбой против подъездных тараканов.

Ранее на станции московского метро «Фонвизинская» на ребенка напала белка. Хвостатая исцарапала 8-летнему мальчику лицо и руку. Отец пострадавшего беспокоится, что белка, которую на станцию принес неизвестный, могла болеть бешенством.