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Борт United Airlines развернулся из-за того, что пилот забыл паспорт

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай, развернулся в воздухе и полетел обратно из-за того, что один из пилотов забыл паспорт, сообщает RT со ссылкой на CNN.

На борту находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа.

Спустя два часа самолет развернули, так как у пилота не было с собой паспорта. Был организован новый экипаж.

В авиакомпании заявили, что предоставили пассажирам ваучеры на питание и компенсацию.

Новый экипаж прилетел в Шанхай с опозданием на 6 часов.

Ранее НЛО был замечен пилотами авиакомпании «Россия» во время полета над Санкт-Петербургом. Экипаж воздушного судна заметил в небе статичный шар серого цвета, напоминающий шар-зонд.