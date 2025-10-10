«Борщовый набор» взлетит в цене? Ответ властей
Власти исключили скачок цен на картофель на Среднем Урале
Стоимость «борщового набора», в том числе картофеля, на Среднем Урале останется стабильной, заявила и. о. министра агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова. По ее словам, сейчас картофель продается в магазинах по 30-45 рублей, сообщает «ОТВ-Екатеринбург».
Урожай выдался «очень хорошим» благодаря влажному лету.
«Уже сегодня наши предприятия продают свежий урожай по 16-18 рублей в торговлю», — рассказала Кузнецова в эфире программы «Стенд» на местном 4-м канале.
По словам и. о. министра, в этом сезоне с гектара собирали на 25 центнеров больше овощей, чем в прошлом. Благодаря обильному урожаю также удастся избежать резкого роста цен на морковь, лук, капусту и свеклу.
