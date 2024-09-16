Борис Галкин без сожаления высказался об отъезде Аллы Пугачевой из России

Актер Борис Галкин: Россия ничего не потеряла после переезда Пугачевой в Израиль

Актер Борис Галкин признался, что никогда не считал звездой певицу Аллу Пугачеву. По его мнению, Россия не утратила художественно-творческий настрой после переезда артистки в Израиль, сообщает aif.ru .

Говоря о популярности Примадонны, Галкин назвал ее «накачанной фигурой». Актер уверен, что исполнительница Ольга Кормухина нисколько не уступает Пугачевой, хотя первая и не так востребована публикой.

Борис Галкин подчеркнул, что также ему «противно» говорить о беглом юмористе Максиме Галкине*. Он убежден, что комик пытается через суд добиться снятия статуса иноагента из-за нежелания осознать свою ошибку.

«Это все на подсознании, Галкину надо оправдать свой поступок. И чем дальше, тем больше… „Шутки“ все ниже и ниже уровнем», — высказался артист.

Актер добавил, что Россия не нуждается в людях, которые не поддерживают позицию родной страны.

* - Признан иноагентом на территории РФ