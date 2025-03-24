Борис Эйфман поблагодарил участников премии «Город в лицах» за их работу

Он отметил, что Петербург — великий город, известный своим культурным наследием. Множество знаменитых музеев с богатыми коллекциями, памятники архитектуры, литература, музыка, кинематограф, театр, созданных в разное время людьми в городе, до сих пор привлекает множество туристов и вдохновляют новых творцов на шедевры.

«Но у города есть еще один несомненный предмет для гордости. И это — его замечательные жители», — добавил Эйфман.

Артист отметил, что простые люди, не познавшие славы, честно и долго трудятся на благо Петербурга, создавая пути для всестороннего развития города. Деятельность этих людей, по мнению Бориса, часто не заметна обычному глазу, но она все равно очень важна и благородна.

Эйфман сердечно поприветствовал всех участников премии и поздравил всех сотрудников, без чьего профессионализма невозможна жизнь в Северной столице.