Борис Эйфман поблагодарил участников премии «Город в лицах» за их работу
Народный артист России, почетный гражданин Санкт-Петербурга Борис Эйфман поздравил номинантов премии «Город в лицах», сообщает газета «Петербургский дневник».
Он отметил, что Петербург — великий город, известный своим культурным наследием. Множество знаменитых музеев с богатыми коллекциями, памятники архитектуры, литература, музыка, кинематограф, театр, созданных в разное время людьми в городе, до сих пор привлекает множество туристов и вдохновляют новых творцов на шедевры.
«Но у города есть еще один несомненный предмет для гордости. И это — его замечательные жители», — добавил Эйфман.
Артист отметил, что простые люди, не познавшие славы, честно и долго трудятся на благо Петербурга, создавая пути для всестороннего развития города. Деятельность этих людей, по мнению Бориса, часто не заметна обычному глазу, но она все равно очень важна и благородна.
Эйфман сердечно поприветствовал всех участников премии и поздравил всех сотрудников, без чьего профессионализма невозможна жизнь в Северной столице.