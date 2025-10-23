Борьба за власть: психиатр объяснил причины драк на рабочем месте

Психиатр Василий Шуров заявил, что борьба за власть и ресурсы в замкнутых коллективах может привести к напряженности и даже дракам между сотрудниками, сообщает NEWS.ru .

Врач рассказал, что конфликты и даже драки на рабочем месте часто возникают из-за борьбы за власть, деньги и распределение обязанностей. По его словам, в любой группе, где люди вынуждены долго находиться вместе, неизбежно появляются трения, которые могут перерасти в открытые столкновения.

Шуров отметил, что в замкнутых коллективах формируются как официальная, так и неофициальная иерархия со своими лидерами. В женских коллективах, по его словам, чаще встречаются сплетни, скандалы и объединения против кого-либо. В мужских коллективах, например, среди военных, полярников или космонавтов, также возникают конфликты.

«Есть понятие «психологический отбор», чтобы люди друг друга не калечили. Это нормально, люди делят власть, деньги, работу, чтобы поменьше трудиться», — пояснил Шуров.

