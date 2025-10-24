Борьба с токсикоманами: московский суд запретил продажи «веселящего газа» в Сети

Тверской районный суд Москвы запретил деятельность сайтов по продаже «веселящего газа» — закиси азота. Его также называют «невидимой угрозой для подростков», сообщает «112» .

Это вещество вызывает у людей эйфорию. Его часто используют токсикоманы на вечеринках. Вдыхание закиси азота может привести к смерти.

Также этот газ используется в медицине. В больницы закись азота будут поставлять, но в Сети достать ее теперь невозможно.

Ранее врач Екатерина Дмитренко заявила, что электронные сигареты вызывают никотиновую зависимость у подростков и создают ложное ощущение безопасности. Проблема курения среди молодежи становится все более актуальной.

