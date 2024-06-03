Большой парад планет Солнечной системы наступит 3 июня

В понедельник все планеты Солнечной системы, кроме Земли, расположатся по одну сторону от Солнца. Россияне не смогут увидеть парад планет из-за светила, яркие лучи которого помешают в этот момент разглядеть астрономическое явление, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

По одну сторону от Солнца соберутся Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Планеты будут располагаться в секторе около 90 градусов, однако потеряются в ярких лучах Солнца и не будут видны. Чтобы разглядеть Нептун и Уран, понадобится телескоп или мощный бинокль, а остальные планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.

Наблюдать можно будет лишь Сатурн, который недолгое время будет находиться очень низко над горизонтом на ясном небе перед восходом.

Последний раз большой парад планет можно было наблюдать в марте 2022 года.

Что такое парад планет, как он повлияет на жителей Земли и где можно будет за этим явлением понаблюдать, читайте в материале РИАМО.