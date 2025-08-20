Большой игровой комплекс для детей установят в дер Тимково Богородского округа

Глава Богородского округа Игорь Сухин встретился с жителями деревни Тимково. В рабочей поездке также приняли участие профильные специалисты администрации муниципалитета и депутат округа Дмитрий Гусев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обсудили насущные вопросы и наметили планы по благоустройству.

Данное поселение развивается активными темпами. С каждым годом здесь появляется все больше молодых семей. А это значит, что здесь особенно важно создавать комфортные условия для детей.

В следующем году здесь появится большой игровой комплекс. А пока представители администрации вместе с жителями детально обсудили планы по благоустройству территории.

Кроме того, жители подняли вопросы уличного освещения, качества водоснабжения и другие важные темы.

Все озвученные инициативы будут внимательно рассмотрены, а по наиболее актуальным обращениям уже разработаны дорожные карты.

«Работаем, чтобы сделать жизнь в округе комфортнее! Благодарю всех, кто принимает активное участие в обсуждении и предлагает решения», — отметил Игорь Сухин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не единожды подчеркивал важность чуткости в работе властей. И руководство Богородского округа ставит перед собой задачу грамотно и оперативно отвечать новым вызовам, оправдывая ожидания жителей.

Также Воробьев ранее поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.