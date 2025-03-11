Большинство россиян считает, что ИИ делает людей более глупыми

Искусственный интеллект все глубже проникает в повседневную жизнь, молодые люди быстрее всех адаптируются к новым технологиям. Однако, по результатам опроса, большая часть россиян выразила обеспокоенность тем, что чрезмерное увлечение инструментами ИИ может привести к негативным последствиям, таким как лень и снижение интеллектуальных способностей, сообщает kp.ru .

70% участников опроса заявили, что использование ИИ отрицательно влияет на умственные способности пользователей. По мнению респондентов, зависимость от технологий приводит к утрате самостоятельного мышления, способности генерировать идеи, творческого подхода к решению задач, что в конечном итоге делает людей более глупыми по сравнению с предыдущими поколениями.

В то же время 25% опрошенных не разделяют эту точку зрения. Они уверены, что ИИ — это всего лишь инструмент, требующий правильного использования. По их мнению, он может быть полезен умным людям, а на глупых использование нейросетей существенно не повлияет.

Оставшиеся 5% респондентов затруднились дать однозначный ответ. Они считают, что влияние ИИ спорно: тот может упростить жизнь образованным людям, но также может способствовать деградации тех, кто избегает самостоятельного мышления и предпочитает легкие пути.

Всего в исследовании приняли участие 5,2 тыс. человек.