Большинство мужчин признались, что им не нравятся подарки женщин на 23 Февраля

66% опрошенных мужчин заявили, что собираются купить себе подарки на 23 Февраля самостоятельно. Желания сильной половины категорически не совпадают с вариантами, которые придумали женщины, сообщает SHOT .

Статистика Центра исследований РВБ (Wildberries&Russ) показала, что подавляющее большинство женщин планируют подарить своим мужчинам на День защитника Отечества трусы и носки или вещи из категории «Обувь» и «Одежда». На втором месте — товары для хобби, на третьем — чай или кофе.

Такие идеи пришлись не по душе мужчинам. Самым желанным подарком для них стали гаджеты, на втором месте — бытовая техника, а замыкают тройку желаний — товары для спорта.

В итоге мужчины решили, что правильнее будет купить подарок самим. При этом, согласно опросу, 41% женщин не готовы тратить на презент больше 3 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против пошлых подарков для мужчин на 23 Февраля и рассказал, какой подарок хотел бы получить сам. Он также призвал мужчин не злоупотреблять алкоголем по случаю праздника и не вести себя непотребно в этот день.