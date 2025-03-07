Большие очереди выстроились на Рижский рынок в Москве за цветами к 8 Марта

В преддверии 8 Марта очереди из множества мужчин и женщин выстроились на входе на Рижский рынок в Москве, который является одним из самых популярных мест, где продают цветы, сообщает ТАСС .

В основном там стоят мужчины, но иногда встречаются и женщины. Движение транспорта около рынка сильно затруднено.

Выходящие из рынка несут сразу по несколько букетов.

Ранее в Национальной ассоциации цветоводов заявили, что в стране нет недостатка цветов для праздника, потребность в них будет на 100% закрыта.

Самым популярным цветком на Международный женский день являются тюльпаны. Кроме того, наблюдается спрос на дорогие букеты из экзотических цветов и растений.

Ежегодно покупатели спешат на Рижский рынок перед 8 Марта. Они приобретают цветы для женщин. В это время здесь всегда очень много людей, этот год не стал исключением.