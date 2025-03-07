«Отменить праздник»: москвичи встали в глухую пробку у Рижского рынка

Москвичи не могут попасть за цветами на Рижский рынок из-за глухой пробки

Жители столицы массово жалуются в Сети на огромную пробку в сторону Рижского рынка. Люди не могут закупиться цветами в преддверии 8 Марта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Глухая, «черная» треугольная пробка образовалась вокруг Рижского рынка. Очевидцы сообщают, что съезд от проспекта Мира на Водопроводный переулок перекрыт.

По словам водителей, съезд затрудняют грузовые машины. Один из пользователей Сети напомнил, что «случилось 8 Марта», а другой предложил «отменить праздник».

Каждый год москвичи спешат на Рижский рынок перед 8 Марта. Они покупают цветы для женщин. В это время здесь всегда полно народу, этот год не стал исключением.