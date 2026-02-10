Большая милота: новое животное появилось на «Ферме альпак» в Шерегеше

Директор АНО «Дирекция курорта „Шерегеш“» Алексей Стоянов во время пресс-конференции рассказал, что популярная у туристов «Ферма альпак» расширилась. Еще одно животное было доставлено на территорию комплекса, сообщает Сiбдепо .

«На „Ферме“ появилась новая „альпачка“, большая милота», — отметил Стоянов.

Ферма принимает посетителей в любое время года. На ее территории гости могут пообщаться с альпака, понаблюдать за карликовыми овцами, а также зайти на ранчо с кроликами. Разрешается посещать открытые вольеры, чтобы погладить животных, предложить им угощение и узнать много интересных фактов о них.

Помимо общения с животными, гостям доступны прогулки по ландшафтному парку, участие в разнообразных мастер-классах, живая музыка и сувениры.

