Более 9,4 тыс детских игровых площадок отремонтировали в Подмосковье с начала года

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводят регулярные плановые осмотры детской игровой инфраструктуры региона, в ходе которых оценивают качество уборки, а также проверяют исправность игровых элементов и состояние малых архитектурных форм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с начала года в регионе был проведен ремонт малых архитектурных форм на более чем 9,4 тыс. детских площадок.

Работы затрагивали элементы, относящиеся к МАФ — горки, качели, карусели, лестницы и песочницы.

В случае обнаружения любых дефектов балансодержателям объектов направляются предписания для их оперативного устранения.

Лидерами по количеству отремонтированных площадок стали:

Балашиха — 638 объектов;

Пушкинский — 515;

Луховицы — 490.

«На территории региона насчитывается более 20 тыс. детских и спортивных площадок. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Если вы обнаружили дефекты на ДИП — сообщите в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.