Более 900 пасхальных куличей освятили в Долгопрудном

В преддверии Светлой Пасхи в Долгопрудном в четверг прошло освящение 916 куличей. Они будут переданы в семьи участников СВО, жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и одиноким пожилым людям, состоящим на соцобслуживании. В ДК «Вперед» обряд провел клирик храма Преображения Господня Вячеслав Осипов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Добрая и ежегодная традиция округа — порадовать тех, кто в этом очень нуждается.

Освятить пасхальный хлеб, яйца и другие символы великого праздника все желающие горожане смогут 19 апреля в храмах Долгопрудного с самого утра.

А в ночь на 20 апреля во всех храмах города пройдет праздничное Богослужение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.