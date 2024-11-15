Более 9 тыс договоров на оказание соцуслуг заключено в Подмосковье онлайн

Льготники Подмосковья могут заключить договор на оказание социальных услуг онлайн на региональном портале госуслуг. Так, с начала года подано более 9 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Подать заявление могут граждане, проживающие на территории Московской области и имеющие социальный сертификат, выданный по факту признания человека нуждающегося в помощи. По такому сертификату жители могут оформить договор на предоставление социального обслуживания на дому или в полустационарной форме.

В рамках онлайн-услуги также можно подать заявление на заключение дополнительного соглашения, а также на расторжение договора. В таком случае текущий договор на соцобслуживание не должен быть прекращен. Наличие такого действующего договора проверит цифровой сервис, который внедрен в онлайн-форме.

Результат предоставления услуги — проект договора для подписания. Он поступит в личный кабинет пользователя. Срок рассмотрения заявки — 1 рабочий день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.