Более 9 млн звонков обработали голосовые помощники Подмосковья

В 2025 году в Московской области работали 15 голосовых помощников. Все вместе они обработали более 9 млн звонков. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Лидерами цифровой бригады стали: Робот «Светлана» — виртуальный медицинский работник, который работает по номеру 122 доб. 1. Он обработал свыше 7,7 млн звонков, сделал более 8,9 млн обзвонов и 40% обращений отработал самостоятельно без перевода на оператора.

Робот «Галина» — цифровой ассистент МФЦ Подмосковья, которая отвечает жителям по номеру 122 доб. 3. В 2025 году голосовой помощник обработал свыше 1 млн звонков, сделал более 1,5 млн обзвонов и более 60% обращений закрыл без оператора.

Робот «Женя» — незаменимый помощник по вопросам ЖКХ, который круглосуточно работает по номеру 122 доб. 4. В этом году он обработал свыше 200 тыс. звонков, помог создать более 80 тыс. заявок в ЕДС, сделал более 140 тыс. обзвонов и до 50% обращений отработал самостоятельно без перевода на оператора.

Робот «Вита» — эксперт по ветеринарии и борьбе с борщевиком. Робот принял свыше 25 тыс. звонков и 65% вопросов решил без привлечения операторов. Робот «Вита» всегда на связи по телефону: 8-800-550-65-22; 8-495-668-01-25.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.