Более 800 специалистов и экоактивистов посетили КПО в Солнечногорске в 2025 году

В 2023 году комплекс по переработке отходов (КПО) в городском округе Солнечногорск посетили более 800 специалистов и экоактивистов. Гости прибыли из 14 регионов России, включая Приволжский федеральный округ, Свердловскую и Тюменскую области, Рязанскую область, а также из Казахстана, Калмыкии и других территорий.

Комплекс также принимал делегации из Китая, Германии и Ганы. Представители этих стран проявили интерес к инновационным технологиям и эффективным методам обращения с твердыми коммунальными отходами.

В ходе экскурсий участники ознакомились с системой сортировки предприятия, позволяющей выделять 44 полезные фракции, такие как различные виды пластика, макулатура, металлы и стекло. Все эти материалы направляются партнерам-переработчикам для дальнейшего использования.

Специалисты КПО подчеркнули, что обмен опытом способствует развитию разумного потребления ресурсов. В 2024 году практика проведения экскурсий будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.