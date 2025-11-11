Более 800 детей-сирот из Подмосковья получили квартиры в этом году

В Московской области дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на ее покупку. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Подмосковье стабильно входит в число лидеров России по обеспечению жильем детей-сирот. Мы стали первым регионом, где ребята могут получить жилищный сертификат уже с 18 лет. Все больше ребят выбирают именно этот формат — он действительно удобен и дает возможность самостоятельно приобрести квартиру. Отмечу, что в этом году жилье получат более тысячи детей-сирот, причем около 90% — по сертификатам. А с начала реализации программы жильем обеспечены уже более 8 тыс. ребят», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Сертификат детям-сиротам предоставляют с 2023 года. И с каждым годом им пользуется все больше ребят в Подмосковье: в 2023 году жильем обеспечены 875 человек (в том числе 320 с помощью сертификата), в 2024-м — 988 (814 по сертификату), в 2025 — 1007 (879 по сертификату).

Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, в этом году мы предоставили жилье уже 835 ребятам, и 724 из них приобрели его с помощью сертификата. Причем, получить этот документ можно онлайн — через региональный портал госуслуг.

Благодаря жилищному сертификату молодые люди имеют возможность выбрать себе квартиру, какую хотят — по площади, планировке, месторасположению и т. д. А при наличии собственных средств, они могут их добавить и взять жилье большего размера.

Сумма сертификата рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете. Минимальный размер площади — 33 м². Жилье тут же оформляется в собственность. А чтобы защитить детей от мошенников, денежные средства сразу перечисляются на счета продавцов квартир.

Дмитрий Дудкин из городского округа Люберцы поделился своим опытом покупки квартиры по жилищному сертификату.

«Я приехал 4 года назад из Донецка в Московскую область, где мне сразу подобрали приемную семью. Достаточно быстро встал в очередь на квартиру. А в этом году, ближе к своему совершеннолетию, решил, что хочу получить жилищный сертификат. Начал искать квартиру, мне хотелось, чтобы она была в Люберцах — поближе к приемным родителям и недалеко от Москвы. Как только определился с выбором, сразу подал заявление на получение сертификата. В итоге сейчас я живу в 30 минутах от дома родителей. Они, кстати, очень помогли мне с переездом — мы вместе покупали и завозили мебель, вешали полки, картины», — рассказал Дмитрий.

Для детей-сирот в Московской области действуют различные меры поддержки. Им предоставляются ежемесячные выплаты, ежегодное пособие, бесплатный проезд по территориям Подмосковья и Москвы, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. А ребята, которые учатся в колледжах и вузах, получают губернаторскую стипендию, ежегодное пособие, выплату при выпуске из учебного заведения.

Подать заявление на получение жилищного сертификата можно на региональном портале госуслуг Московской области по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23084.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил восхищение семьями, которые не делят детей на родных и приемных.

«Хочу сказать слова восхищения тем, что нет никакой разницы между родными и приемными детьми. Там, где я был (в приемных семьях — ред.), часто нет разницы между родными детьми и детьми приемными. Эта грань стирается, и дети дружат, дети, став взрослыми, планируют свое будущее и не испытывают каких-либо ущемлений», — сказал Воробьев.