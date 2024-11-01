Более 76,5 тыс семей Подмосковья распорядились маткапиталом через банки

В Подмосковье свыше 76,5 тыс. семей распорядились материнским капиталом через банки. Информационное взаимодействие между региональным отделением СФР и кредитными организациями налажено в соответствии с соглашениями, которые заключаются с 2020 года, сообщает пресс-служба фонда социальной России.

Передача сведений из банков позволяет родителям одновременно с оформлением кредита сразу подать заявление о распоряжении материнским капиталом на покупку или строительство жилья. Средствами сертификата при этом оплачивается основной долг либо первоначальный взнос по кредиту. В итоге вместо двух обращений — в банк и клиентскую службу отделения СФР по Москве и Московской области — владельцу сертификата достаточно обратиться только в банк.

«Заявления и необходимые документы финансовые учреждения передают в СФР по электронным каналам, что ускоряет процесс распоряжения средствами. Если кредит или займ уже оформлены, родители могут подать заявление о распоряжении только в отделение. Однако и в этом случае информационный обмен с банками помогает направить средства на выбранные цели, поскольку владельцу сертификата не нужно представлять документы и справки по выданному кредиту. Все эти сведения мы запрашиваем самостоятельно», — сказал заместитель управляющего отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.

Отделение СФР Подмосковью регулярно заключает новые соглашения об обмене данными с банками, чтобы еще больше родителей могли удобнее использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий.

Программа материнского капитала работает в России с 2007 года. Размер капитала ежегодно индексируется. В 2024 году он составляет 630 380 руб. 78 коп. на первого ребенка. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 202 643 руб. 96 коп. Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, материнский капитал устанавливается в размере 833 024 руб. 74 коп. в случае, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало.

Маткапитал выдается только один раз. Если семья не оформляла его на первого или второго ребенка, родители вправе получить сертификат на третьего и любого следующего. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию, ежемесячную выплату на детей до 3 лет или покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей с инвалидностью. Можно выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

Список банков, в которые могут обратиться граждане Москвы и Московской области для распоряжения материнским капиталом, постоянно расширяется.

Для более подробной информации можно обратиться в единый контакт-центр по взаимодействию с гражданами по телефону: 8 (800)100-00-01 (звонок бесплатный).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.